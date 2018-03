Comissão mista aprova MP que autoriza repasse de R$ 2 bilhões aos municípios

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) notificou os proprietários de veículos removidos de Brasileia e Xapuri para resgatem seus bens no prazo de 20 dias mediante quitação dos débitos.

Ao todo foram listados aproximadamente 130 veículos, identificados pelos caracteres da placa, unidade federativa (UF), marca/modelo, cor, ano de fabricação, numeração do chassi e nome dos responsáveis pelos veículos.

O documento avisa os proprietários e instituições financeiras responsáveis pelos veículos para que façam o resgate dos seus bens. Caso as providências não sejam tomadas, os carros e motocicletas serão levados a leilão público.

Em Xapuri, 17 veículos estão disponíveis para resgate e os proprietários devem comparecer entre as 7h: 30 e 16 horas no pátio de veículos removidos da 5ª Ciretran– Xapuri, situado na Rua João Barbosa, N° 53, Centro – CEP 69930-000 Xapuri/AC, no município de Xapuri-AC, para quitar todos os débitos e retirar o veículo.

Em Brasileia, foram publicados dois editais listando veículos retidos em Brasileia. O primeiro apresenta 95 veículos entre carros e motos com placas do Acre e o segundo consta 16 veículos com placas de outros estados (UF).

O resgate é realizado na 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Brasileia Guiomard, situado na rua 12 de Outubro, 635‑, 978, bairro: Três Botequins, CEP: 69.932-000, das 7h30 às 16 horas, com a devida quitação dos débitos a eles vinculados, no prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do edital.

Os editais foram publicados nos dias 20 e 21 podem ser acessados pelo site do Diário Oficial do Estado (DOE) ou no site do Detran.