Após repercussão negativa, prefeitura de Rio Branco tapa buraco no corredor de ônibus da avenida Brasil

Após repercussão na internet, a prefeitura de Rio Branco resolveu realizar um tapar o buraco localizado no corredor de ônibus da avenida Brasil, inaugurado na segunda-feira passada.

A prefeitura informou que os ônibus que utilizam o corredor estão transitando, provisoriamente, pela Avenida Ceará.

Marcos Lourenço, diretor de Trânsito da RBTRANS, informou que a previsão é de que nesta quinta-feira o fluxo seja restabelecido na Avenida Brasil.

A prefeitura informou ainda que uma equipe técnica está no local para investigar se as alterações no pavimento foram ocasionadas por problemas de drenagem ou de vazamento de água.