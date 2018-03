Abertas inscrições para o projeto Bombeiro Mirim em Sena Madureira

A BR-364, no entroncamento com a BR-425, foi liberada ainda na terça-feira, dia 20, cerca de 12 horas após ser bloqueada por manifestantes ligados à pasta da Educação estadual. A manifestação foi em protesto contra a política do Governo do Estado pra com o setor.

O protesto iniciou por volta das 8 horas, mas só foi encerrado por volta das 21 horas, após uma promessa do governo do estado. Para impedir a passagem dos veículos, uma pilha de pneus, paus e galhos de árvores foram colocados na pista.

O trecho interditado é a principal rota de acesso ao estado do Acre (AC) e também até a Região da Pérola do Mamoré, situada na fronteira com a Bolívia. As informações são do Jornal A Tribuna.

A palavra de ordem era não deixar ninguém passar até que o governador Confúcio Moura, o secretário da Educação,

Florisvaldo Alves da Silva e o secretário de Saúde, Williames Pimentel comparecessem ao local.

Um compromisso foi selado feito pelo vice-governador Daniel Pereira, de que o Governo irá analisar as reivindicações em encontro na sexta-feira, na Câmara de Nova Mamoré.