Sob crise, Secretaria de Agropecuária do Acre reduz expediente ao público

Na manhã desta terça-feira (20), o delegado ouviu uma menor de 17 anos suspeita de participar do homicídio ocorrido em uma região de zona rural do município de Porto Acre, em 13 de novembro do ano passado. A menor confessou participação no crime é descartou a hipótese antes adotada do possível latrocínio.

Segundo o delegado, Pedro Paulo Buzzolin, a jovem disse que a vítima, Aloísio Soares Coelho, de 32 anos, estava com o menor de 16 anos, eles estavam bebendo e depois se desentenderam por um motivo banal. Depois de matá-lo, eles furtaram o dinheiro do agricultor, o que caracteriza homicídio seguido de furto e não roubo seguido de morte como acontece em crimes de latrocínio.

O menor envolvido já foi apreendido na última sexta-feira (16), no bairro Calafate e agora está esperando julgamento em uma unidade socioeducativa, já a adolescente envolvida foi liberada após prestar depoimento ao delegado. Devido a pouca quantidade de provas, ainda não havia sido expedido o seu mandado de internação pela justiça. A petição agora com a confissão será solicitada nos próximos dias.