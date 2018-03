SESCOOP capacita gestores e colaboradores de cooperativas de crédito do Estado do Acre

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) realizou durante três dias (12, 13 e 14 de março) para gestores e colaboradores das cooperativas de crédito do Acre, o curso de Gestão em Excelência nas Cooperativas de Crédito. As aulas foram ministradas por José Carlos de Assunção, da JC Capacitação e professor convidado da Fundação Getúlio Vargas (FGV); há mais de duas décadas ele atua no cooperativismo de crédito.

Além de Rio Branco, colaboradores do interior também participaram da qualificação. Com carga de 24 horas, o curso esteve voltado para três eixos: Gerenciamento de Riscos, Planejamento Orçamentário e Governança.

Os últimos 20 anos são vistos como essenciais para a consolidação do cooperativismo de crédito, sendo um dos setores do mercado financeiro que mais crescem no país e no Acre. A adoção de juros menores, sua maior rentabilidade e o sistema diferenciado de gestão – no qual cada membro é dono da cooperativa – têm atraído um número maior de cooperados.

A qualificação de gestores e colaboradores é necessária para assegurar mais eficácia e melhoria dos resultados das cooperativas. A atividade é regulamentada pelo Banco Central, o que assegura sua solidez no mercado. Por conta disso, o Sesccoop, que integra o Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), trouxe ao Acre um dos maiores especialistas do setor.

“Trabalhar esses três assuntos teve o grande objetivo de, em linha com o trabalho que já vem sendo feito com esses dirigentes e funcionários do cooperativismo local, desencadear neles um processo de reflexão do que está sendo bem feito e do que pode ser melhorado em função das melhores práticas”, diz o professor José Carlos de Assunção.

Para os participantes do curso, o aprimoramento dos conhecimentos sobre as normas legais de gerenciamento das cooperativas, mais as boas práticas de governança e o gerenciamento de riscos. são importantes para consolidar as cooperativas de crédito no Estado.

“Este curso mostrou a responsabilidade de cada parte, porque temos uma hierarquia dentro da cooperativa e todos precisam ser respeitados. Critérios, métodos, análise de risco são de extrema importância para todos os cooperados”, afirma Nayara Alves, analista de cadastro da Sicoob Unirbo.

Para José Ary Alves, diretor regional da Sicoob Credisul, cursos como estes oferecidos pelo sistema OCB/Sescoop são essenciais para qualificar a gestão das cooperativas. “A aplicabilidade disso [os conhecimentos] nas cooperativas com certeza vai melhorar e muito os processos internos”, diz ele.

Membro do Conselho de Administração da Capital Credi, Luiz Arthur aponta a atualização como essencial para estar por dentro das normas e resoluções do Banco Central que regulamentam o cooperativismo de crédito. “Eu acredito que a nossa cooperativa tende a crescer e a acompanhar todas essas evoluções”, afirma Luiz Arthur.

Osmar Pinheiro é diretor-administrativo da CBCred, que reúne os militares do Corpo de Bombeiros. Para ele, o conhecimento das normas legais também serve para o gerenciamento bem-sucedido de uma cooperativa.

Gerente do posto de atendimento da Sicoob Acre em Brasileia, Lucas Reis diz que a capacitação pode ajudar no melhoramento de setores variados da cooperativa. “Através deste treinamento a gente tem responsabilidade na estrutura de governança, a gente pode ver a importância na política de crédito e o controle de gerenciamento”, afirma ele.