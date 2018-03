Procuradoria-Geral do Acre realiza treinamento em Design Thinking para servidores públicos do Estado

O deputado federal Alan Rick (DEM) participou na manhã desta segunda-feira, 19, no município de Bujari, a convite do prefeito Romualdo Araújo, da solenidade de inauguração da escola Edmundo Pinto, única escola municipal da cidade e a primeira desse porte a ser entregue na região norte este ano.

A escola só foi concluída graças ao esforço e empenho do deputado Alan Rick na liberação dos recursos, no valor de R$ 960 mil que estavam bloqueados no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o que paralisou as obras por mais de quatro meses.

“No ano passado, o prefeito Romualdo esteve no meu gabinete em Brasília e falou da necessidade de liberação dos recursos para a escola e a creche do município, junto ao FNDE. Estes recursos corriam o risco de serem perdidos se nenhuma providência fosse tomada. Nos unimos em esforços e tive a grata satisfação de liberar integralmente os valores para o andamento destas duas obras de extrema importância para o município do Bujari, com o apoio do presidente do FNDE, Silvio Pinheiro e do Ministro da Educação Mendonça Filho. Fico muito feliz em poder ajudar na melhoria da Educação dos nossos municípios e participar da inauguração dessa escola”, disse o deputado Alan Rick.

A Escola entregue à comunidade escolar do Bujari, conta com 12 novas salas de aula, ginásio, refeitório e laboratórios de informática e beneficiará 740 alunos do primeiro ao quinto ano em dois turnos.

Durante a solenidade, o prefeito Romualdo informou ainda que em 90 dias irá inaugurar a creche Dona Bela, que também vem sendo construída graças ao empenho do deputado Alan Rick na liberação dos recursos junto ao FNDE, um investimento de R$ 1,8 milhões que beneficiará mais de 300 crianças em dois turnos.

“O deputado Alan Rick tem sido um parceiro no Bujari, sempre nos ajudando na liberação de recursos para obras que garantem o desenvolvimento do município. Todas as vezes que o procurei em Brasília e em Rio Branco, sempre fui muito bem atendido e se hoje estamos um uma escola e em breve uma creche padrão e de excelência no nosso município, isto acontece graças ao apoio do deputado”, disse Romualdo Araújo.