Polícia Rodoviária Federal prende jovem levando drogas para São Paulo

O MedAprova, cursinho pré-Enem, do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa preencher 80 vagas, destinadas a alunos do último ano do ensino médio (40) ou a egressos do ensino médio (24), ambos oriundos de escola pública, filantrópica ou particular (como bolsista integral) e a ex-alunos do projeto (16).

As inscrições podem ser feitas gratuitamente até às 23h59 do próximo dia 21. O edital pode ser lido em https://goo.gl/5qTyag e todas as informações são divulgadas na página do cursinho em https://goo.gl/g18Mbh. A prova de seleção será aplicada no próximo dia 24, com início às 15h.

As aulas do curso acontecem nas instalações da Ufac, das 19 às 21h30 de segunda a sexta-feira, e monitorias aos sábados de manhã. O curso conta, também, com produção e correção de redações, aulões e resolução de listas de exercícios. E já contribuiu para a aprovação em diversos cursos na Ufac, dentre eles: Medicina, Engenharias, Direito, Psicologia, Enfermagem e Biologia.

Lucas Estevam Bessani , 18, aprovado em Medicina na Ufac, diz que o diferencial do MedAprova é o “comprometimento dos professores e o fato de muitos terem sido vestibulandos ajuda a criar o melhor cursinho de Rio Branco”. Para Kaire Josy Costa, 17, aprovada em diversos cursos e que cursará Psicologia na Ufac, o cursinho foi importante para ela “melhorar naquilo que tinha dificuldade em aprender na escola ou mesmo sozinha”. Segundo João Vitor França, aprovado em Engenharia Civil na Ufac, o curso “se difere dos demais pelo ambiente familiar propiciado por alunos e professores”.

Diego Tonin, professor de Biologia e aluno do 4º ano de Medicina, relata que o contato entre estudantes universitários e alunos do curso torna o aprendizado mais eficaz. Para Kárenn Botelho, professora de Geografia e estudante do 2º ano de Medicina, “no MedAprova, se constrói uma relação de amizade e companheirismo, em que o aprendizado, os medos, as lutas e as alegrias são compartilhados entre todos”.