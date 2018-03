Polícia Civil elucida crime de homicídio no município de Porto Acre

A Federação de Teatro do Acre (Fetac) juntamente com o Serviço Social do Comércio (SESC) realiza neste fim de semana a “Semana do Teatro”. O evento terá início nesta sexta (23) e encerra na próxima terça-feira, 27 de março, com várias apresentações teatrais em vários pontos da capital acreana.

Na oportunidade será comemorado o Dia Internacional do Teatro e o aniversário de 40 anos da Fetac. Na abertura, dia 23,(sexta-feira), às 17h, na Praça da Revolução, ocorrerá uma concentração com artistas, pessoas da cultura e o público em geral para a realização de um ato público que irá marcar a abertura da Semana do Teatro.

O evento conta com o apoio cultural da UFAC, Fundação Aldeia de Comunicação, Fundação Elias Mansour e Fundação Garibald Brasil.