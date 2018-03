Marielle engravidou aos 16? Foi casada com o traficante Marcinho VP? Ignorava as mortes de policiais? Não é verdade!

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), membro titular da Comissão de Saúde da ALEAC e representante do seguimento na qualidade de médico infectologista, visitou na quinta-feira (15) as instalações da reforma do Hospital do Câncer e também verificou o andamento da instalação do moderno aparelho de radioterapia. O parlamentar estava acompanhado do diretor administrativo do Unacon, Fernando Abreu, e do diretor-assistencial Dr. David Carneiro, além do enfermeiro André Smyle.

O objetivo da visita do deputado foi ver in loco o trabalho da reforma e ampliação no Unacon, bem como a instalação do mais moderno aparelho de radioterapia a ser implantado no sistema de saúde acreano. Segundo Leite, a instalação do aparelho colocará o Acre no mesmo patamar de tratamento da doença frente aos outros estados da federação que oferecem o tratamento de câncer por meio radioterapia.

Outra observação que o deputado médico faz é que com a instalação do aparelho os pacientes não precisarão mais se deslocar para Rondônia em busca do tratamento. “Nossos pacientes deixarão de sair de perto de seus familiares e terão tratamento um mais eficiente”, destaca Jenilson Leite.

Ainda segundo Leite, a boa notícia que obteve com a visita é o prazo dado pelos diretores em relação ao prazo da instalação. “Fiquei muito feliz com a resposta que os diretores do Unancon me deram, segundo os mesmos em junho estaremos com o moderno aparelho de radioterapia instalado. Na verdade, este aparelho é um acelerador linear que quando estiver funcionando no estado do Acre nossa saúde estará noutro patamar, e eu na qualidade de parlamentar da saúde me sinto feliz. Por isso parabenizo o governo do Estado pela coragem de fazer este investimento tão necessário aos pacientes”, finaliza o parlamentar.

David Carneiro, diretor-assistencial e cirurgião oncológico, salienta que esse moderno aparelho diminuirá as complicações em relação aos órgãos vizinhos aos tumores cancerígenos. “O novo acelerador linear tem a capacidade de duplicar a quantidade de tratamento mais do que vínhamos fazendo”. Destacando que além de aumentar o número de pacientes atendidos, essa modalidade de tratamento de câncer é muito importante para alguns tipos da doença. “Ele tem um tratamento que pode ser curativo, empregando a radioterapia com a quimioterapia. Então a existência desses equipamentos é uma opção de cura existente para este tipo de patologia. Quando não é possível obter a cura total da enfermidade, o procedimento alivia as dores”, disse o cirurgião.

Já o diretor administrativo do Unacon, Fernando Abreu, destaca que a obra está sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, tendo sido orçada no valor de sete milhões de reais e a previsão de entrega é para junho. O gestor pondera que com a conclusão da obra, a melhoria no tratamento de câncer será grande no Acre. “Será reduzido o custo com tratamento haja vista que os pacientes não precisarão sair do Estado, lembrando que o acelerador linear substitui o procedimento feito por meio do cobalto, além da eficácia, da rapidez, o número de pessoas atendidas será duplicado, e os efeitos são menores na radioterapia”.