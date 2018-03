Lyra Xapuri diz que Gladson Cameli prega união após excluir nanicos do debate

“Como é de seu feitio, ele troca mais uma vez de partido por interesse”, disse o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB), que rebateu as declarações de seu sucessor, o prefeito Ilderlei Cordeiro, que confirmou na tarde desta terça-feira (20), que estaria deixando o MDB para se filiar ao Progressistas, porque teria sofrido ameaça de expulsão por manter o apoio a Gladson Cameli.

Sales nega que tenha feito qualquer tipo de contato ou mesmo enviado recado para Cordeiro. “É mentira. Ilderlei troca de partido como troca de roupa, eu nunca o ameacei de expulsão. Por mim, ele pode fica o tempo que quiser no partido, mas não acredito que ele fará isso, já que ele sempre troca de partido em busca de vantagens, como fez quando saiu do PR para o MDB”, diz Sales.

O ex-prefeito destaca que Ilderlei Cordeiro era presidente do PR, mas bastou saber da possibilidade de ser eleito prefeito, não hesitou em deixar a sigla sem comando no Acre e ceder no primeiro aceso do MDB. “Quando ele estava em cima de um palanque do PT eu já estava aqui no MDB e na oposição. Ele precisa aprender a falar a verdade para justificar seus atos”, enfatiza Vagner Sales.

Vagner Sales destaca que as decisões partidárias precisam ser respeitadas e o diálogo para mudá-las acontece no ambiente apropriado, como é o caso do debate que o MDB realizará para definir se apoia Gladson ou Ulysses. “Todos os emedebistas terão voz e vez para escolher os caminhos do partido. No encontro, será o local adequado para esse debate, não destilando mentiras na imprensa”.