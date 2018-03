Homem é morto a tiros na tarde desta terça-feira, no bairro Praia do Amapá

A Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado e a Central das Cooperativas e Empreendimentos Solidários (UNISOL), realiza de 27 a 30 de março a 8ª Edição da Feira do Peixe e Agricultura Familiar da Semana Santa em Rio Branco. A exemplo do que aconteceu em edições anteriores, este ano, a Feira do Peixe acontece na Central de Abastecimento de Rio Branco (CEASA) e nos mercados Elias Mansour, da Estação Experimental, do Bosque, da Seis de Agosto e da Cidade do Povo, além de peixarias da Avenida Amadeo Barbosa e na região do Panorama e Conjunto Universitário.

Na Ceasa, a venda do Peixe começa às 3h30 e vai até ás 18h. Durante a Feira, quarenta e cinco tratadores ofertarão o serviço de limpeza do peixe. Nos demais pontos, a movimentação inicia às 5h da manhã. A expectativa é de receber 90 mil visitantes e comercializar 60 toneladas pescado e 250 toneladas de produtos hortigranjeiros, atingindo uma movimentação financeira da ordem de R$ 1,7 milhão.

A 8ª edição da Feira do Peixe da Semana Santa e Agricultura Familiar de Rio Branco envolve 100 produtores rurais, 45 piscicultores e 30 empreendimentos da Economia Solidária, além da iniciativa privada. O principal objetivo do evento é promover a exposição e comercialização do pescado e de produtos hortigranjeiros a um preço acessível à população, além de melhorar a renda dos produtores, piscicultores e comerciantes.

Considerado um sucesso pela gestão municipal e cidadãos da capital, a Feira do Peixe já recebeu mais de 600 mil visitantes, chegando a comercializar 1.830 toneladas de produtos hortigranjeiros e 609 toneladas de pescado, o que permitiu alcançar uma movimentação financeira de 12,3 milhões de reais ao longo dos últimos anos.