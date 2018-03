Sebastião Viana envia cumprimentos a Lula, que é alvo de protestos no RS

As inscrições para participar do leilão de veículos promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC) encerram nesta terça-feira (20). O certame disponibilizará 100 veículos, sendo 95 motocicletas e cinco carros, todo aptos para a circulação.

O evento será realizado no dia 21, com início às 9h, no Teatro dos Náuas, localizado na Rua Purus, 479, Bairro João Alves. Quem deseja participar do leilão precisa realizar a inscrição prévia, pelo site da leiloeira oficial ou pessoalmente no local de visitação, obedecendo ao horário de funcionamento.

Após inscrição, é necessário efetuar a visitação aos veículos, que consiste na inspeção visual dos lotes a serem leiloados, etapa obrigatória para participação no certame.

Os veículos estarão expostos para visita até o dia 20 de março, no Pátio de Veículos Removidos da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (1ª Ciretran), localizado na Estrada do Aeroporto, Km 01, Bairro Miritizal (ao lado do Farinhada Clube), de segunda a sexta, de 8h às 12h e das 14h às 16h.