Travessa Conquista, no Manoel Julião terá sentindo de circulação alterado

A partir da próxima terça-feira (20) a Travessa Conquista, localizada no Bairro Manoel Julião terá o sentido de circulação alterado, passando de duplo sentido de circulação para sentido único. O Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito, Gabriel Forneck garante a todos, em especial aos moradores e comerciantes da região, que essa mudança tem o objetivo de proporcionar maior fluidez e segurança para o trânsito.

“Para que tudo ocorra em segurança e que o benefício alcance a um maior número de pessoas, solicitamos a máxima atenção e respeito a sinalização de trânsito e as Normas de Circulação e Conduta”, solicitou.

Segundo o Gerente de Educação de Trânsito, Luís Eduardo, a alteração garante segurança para pedestres e usuários do transporte púbico coletivo, já que agora o desembarque ocorre de maneira mais acessível e prática.

Campanha educativa

O Superintendente da RBTRANS, Gabriel Forneck informou também, que nos primeiros dias de funcionamento do novo sentido de circulação, Agentes de Trânsito estarão presentes no local para orientar motoristas e pedestres. “Faremos uma ação educativa, orientando o trânsito até quando for necessário e não existirem mais dúvidas”.

O superintendente orienta que em caso de dúvidas a população pode entrar em contato com a RBTRANS pelo telefone: ‪(68) 3214-3304, ou pelo é -mail: revi.rbtrans@riobranco.ac.gov.br ou diretamente na sede do órgão, localizado na Rodovia BR-364 (Via Verde), km 125 – Corrente. Rodoviária Internacional de Rio Branco, 2° Piso.