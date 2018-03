Sistema socioeducativo abrirá mais de 1.500 vagas para novos cursos

A fase 2018 de cursos técnicos e profissionalizantes direcionados a jovens e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas está prestes a começar. Por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), serão abertas novas 1.505 vagas que contemplarão os 22 municípios.

A abertura das inscrições está prevista para até o término deste mês e deve ser anunciada pelo Instituto Socioeducativo do Acre (Ise). O investimento aplicado pelo governo do Estado para a execução dos cursos será no total de pouco mais de R$ 3 milhões.

De acordo com o diretor-presidente da instituição, Rafael Almeida, o cronograma curricular deve começar a partir da segunda quinzena de abril. “É importante destacarmos que mais uma vez o Estado cumpre seu papel de garantir as oportunidades de educação e emprego a todos. O acesso à profissionalização faz parte do processo de ressocializar e temos conseguido levar isso a todos os nossos municípios”, enfatiza.

Diversas áreas de qualificação

Serão quase 20 áreas diferentes de qualificação, que variam de acordo com cada município. São elas: eletricista/instalador predial de baixa tensão, produtor de derivados do leite, agente de combate a endemias, manicure e pedicure, agente comunitário de saúde, inglês básico, agente de desenvolvimento cooperativista, produtor de mandioca, aderecista, desenhista de móveis, figurinista, locutor-apresentador-animador, mestre de obras, músico de banda, padeiro e salgadeiro.