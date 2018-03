Publicado resultado preliminar da Investigação Social da Polícia Militar

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC publicaram na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feria, 19, o resultado preliminar da Investigação Criminal e Social para o cargo de aluno soldado da Polícia Militar do Acre.

A publicação apresenta uma lista extensa dos candidatos considerados “Indicados” na Investigação Criminal e Social. O candidato poderá interpor recurso devidamente fundamentado. o recurso será dirigido ao IBADE por meio do endereço eletrônico www.ibade.org.br, em única e última instância, no prazo de 2 (dois) dias, a contar do dia subsequente ao da publicação deste resultado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Para demais informações referentes ao Concurso Público, os candidatos poderão entrar em contato com a Polícia Militar do Estado, por meio do telefone (68) 3213-1901 ou com a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou do endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br.