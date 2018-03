Na lama e na água, Circuito das Trilhas recebe mais de 250 atletas

O sorriso no rosto de quem conclui a prova, mostrava que valeu a pena encarar 5 km de um percurso difícil, cansativo e cheio de obstáculos.

A primeira etapa do circuito de Trilhas, realizado no último domingo (18), no espaço Lock, na estrada de Porto Acre, recebeu mais de 250 atletas entre homens e mulheres de varias faixas etárias.

A prova foi desgastante, 5 km de um trecho com açude, travessias em córrego, subidas ingrimes e trilha com o mais estreito contato com a natureza.

A largada aconteceu às 7h:30 e levou mais de uma hora e meia para que todos incluíssem o trecho.

Confira abaixo a classificação final.

Podium Masculino

1. João

2. Wesley

3. Victor Charbel

4. André Andrade

5. Sávio Costa

Feminino

1. Julia Gabriel

2. Maria Paula

3. Edineida Gomes

4. Fran Melo

5. Patrícia Maciel