Inscrições para Instituto de Matemática se encerram nesta quinta-feira (22)

Com cada vez menos participantes dentro do “Big Brother Brasil 18” as torcidas oficiais passam a votar não só quando o seu favorito está no paredão, mas quando querem eliminar os grandes adversários. Prova disso é o voto declarado da torcida de Kaysar em Gleici, no paredão que a acreana disputa com Diego e Jéssica.

“Dos três, (Gleici) seria a escolha de Kaysar aqui fora e lá dentro (para eliminar). Atualmente é uma grande concorrente para o prêmio. A rivalidade das torcidas já existe. Entre ser criticado por outras torcidas ou pela nossa, que não é segredo já é “fora Gleici”, estamos com os nossos”, disse no Twitter.

As torcidas de Diego e Jéssica também se uniram contra Gleici. A torcida da personal trainer recebeu críticas pelo voto declarado, mas se defenderam dizendo: “Aqui é torcida que não tem medo de tomar partido”.

Por terem indicado Diego durante a votação, a família Lima e a torcida de Gleici têm mirado em Diego. Fãs de Paula e de Wagner também estão contra o escritor. Enquanto a torcida de Breno preferiu dizer “fica Jéssica”, em vez de definir um voto contra.

