Fique atento para as mudanças no trânsito na avenida Brasil, no centro de Rio Branco

Enquanto tomava café da manhã neste domingo (18), Gleici soltou vários elogios sobre a bandeira do Acre e disse que os acreanos devem estar felizes ao assistirem o estado sendo representado no “BBB18”.

“Nossa, o povo do meu estado deve estar muito feliz com a bandeira do Acre ali [no quarto do líder]”, garantiu a estudante de psicologia. “Eu não lembrava como era a bandeira do Acre, ela lembra um pouco o reggae”, confessou Viegas.

“É uma das bandeiras mais bonitas do Brasil, senão a mais bonita”, afirmou a acreana e o músico deu risada. “Eu acho que tem um lance de familiarização. Eu acho a de São Paulo uma das mais bonitas também, mas não estou falando que é mais bonita que a do Acre”, pontuou o paulista. “Até porque, a Gleici iria parar de falar com você”, brincou Ana Clara.

“É que eu curto mais uma simetria. A do Acre é meio espalhada as coisas”, justificou Viegas. “É porque a parte verde da bandeira representa a esperança, o amarelo é a riqueza da terra e a estrela vermelha é o sangue dos nossos heróis”, explicou Gleici. “Normalmente, todas as bandeiras tem isso do sangue, né?” questionou Viegas e a sister respondeu que é por causa das guerras.