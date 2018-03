Com grandes ambições para o futuro, Uruguai é cada vez mais procurado por brasileiros

Recentemente, foi divulgado um levantamento feito pelo Ministério do Turismo uruguaio – no qual consta que mais de 500 mil turistas brasileiros visitaram o país em 2017, um recorde. Considerado a “Suíça da América do Sul”, não à toa, o Uruguai, em 1995, foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco.

Se comparado a 2016, o número de turistas brasileiros cresceu 16,4 %. Entretanto, a Argentina ainda é o país que mais leva turistas ao Uruguai. Em 2017, mais de 2,5 milhões de argentinos visitaram o país vizinho. E, apesar de Punta del Este ser um dos lugares mais requisitados, a capital Montevidéu é o local que mais recebe turistas — no ano passado, pouco mais de um milhão de pessoas (1.077.526 turistas) visitaram a capital uruguaia.

Em entrevista ao portal Diário do Turismo, Benjamin Liberoff, Vice-ministro do de Turismo do Uruguai, explicou parte do trabalho que o país tem feito para atrair mais turistas brasileiros todos os anos. “Temos tomado como experiência a interpretação das estatísticas, especificadamente da Fundação Getúlio Vargas, que tem um estudo sobre 65 destinos turísticos no Brasil e possui um conjunto de indicadores estatísticos que tendem a ser um observatório e realmente são uma metodologia correta que gera elementos de julgamento. Também a Fundação Getúlio Vargas produz informação sobre turismo de cruzeiros”, disse Liberoff.

Além do turismo, vários brasileiros vão ao Uruguai por outros tipos de entretenimento. Perto das praias e da vida noturna de Punta Del Este estão alguns dos melhores cassinos do mundo. A cidade litorânea se tornou um destino mais forte do ramo no ano passado quando Bruna Unzueta, uma das maiores influenciadores digitais do Brasil e também apaixonada por poker, fez bonito no PokerStars Festival Uruguai e terminou na terceira colocação — faturando US$ 2,9 mil.

Também é bom ressaltar que a burocracia é bem pequena para o brasileiro abrir empresa no Uruguai. Com apenas alguns documentos, é possível ter uma companhia instalada em solo uruguaio. Isso coincide com o crescimento econômico do Uruguai, que está há quase 15 anos seguidos em ascensão.

Com o turismo em alta — representa quase 7% do PIB (Produto Interno Bruto) do Uruguai — e forte rede hoteleira, o país sonha alto. Eles já se mobilizam, com Argentina e Paraguai, para serem sede da Copa do Mundo de 2030 – centenário do torneio, cuja primeira edição aconteceu em 1930 justamente no Uruguai com o país sede sendo campeão.

Tabaré Vázquez, presidente do Uruguai, acredita que ser uma das sedes em 2030 alavancaria o país: “Seria a realização de um sonho coletivo do país, deixando um legado para as próximas gerações, com infraestruturas que auxiliam para melhorar a qualidade de vida dos uruguaios”.

Outro fator que seria um dos facilitadores da entrada do Uruguai como uma das sedes em 2030 seria sua rede de telecomunicações altamente desenvolvida. Indo na contramão de outros países da América Latina, como o Brasil, por exemplo, o Uruguai é referência no que diz respeito a infraestrutura eletrônica.

Sua rede telefônica é 100% digital, o que é um grande fator para garantir ampla conectividade com a internet através de conexões modernas de banda larga. Ademais, como o Uruguai é um país de pouca extensão territorial, esta rede cobre a grande maioria do seu território, assim como o sistema de rede elétrica.

Como descrito anteriormente, além de turisticamente ser muito atrativo, o país está em uma posição muito favorável em relação a outros vizinhos latino-americanos. Para o futuro, o Uruguai ambiciona alcançar a marca de 1 milhão de visitantes brasileiros até 2020. Não há muitas dúvidas que, se manter o crescimento dos últimos anos e o trabalho continuar sendo bem-feito, essa meta será alcançada.