Adolescente de 14 anos desaparecida estava em chácara com amiga

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feria, 19, a lista classificatória preliminar para seleção de estagiários referente ao Edital Nº 01/2018

O processo seletivo visa a formação de cadastro reserva para atender as necessidades do Governo do Estado do Acre no âmbito de duas secretarias, autarquias e fundações. A etapas estão sendo coordenadas pelo Agente de Integração do Instituto Euvaldo Lodi. Acesse a lista, no endereço eletrônico: http: www.diario.ac.gov.br