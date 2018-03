Rio Branco erra gols, cede empate e cai para o Manaus na Copa Verde

A trajetória do Rio Branco FC na Copa Verde acabou dentro de casa.

Na tarde deste domingo (18), o Estrelão empatou em 1 x 1 com o Manaus e nos pênaltis, foi eliminado pelo time amazonense na Arena da Floresta.

O time pagou caro nos gols que errou na etapa final e também foi castigado pela falta de ousadia do treinador Jader Machado e deveria ter mexido no time.

Diego Dolen abriu o placar no primeiro tempo mas Hamilton deixou tudo igual.

O Rio Branco, quando vencia, perdeu duas oportunidades claríssimas de ampliar e acabou castigado com o empate.

Vieram os pênaltis e o Manaus foi mais competente. 4 x 2 para os visitantes que avançam para a semifinal tendo o Paysandu pela frente.

O Rio Branco volta a campo no próximo domingo (25) diante do Galvez, pela ultima rodada do returno.