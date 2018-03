Autônomo é assassinado com 4 tiros no bairro Belo Jardim, em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC), realizou ato solene de passagem de comando do sétimo Batalhão (7° BPM), com sede em Tarauacá. O evento foi realizado na sexta-feira, 16 de março, na área externa da unidade operacional.

O Tenente Coronel Jefferson Ruiz entregou o comando do Batalhão para o Major Felipe Russo, que será responsável pelo policiamento na região, que abrange, além de Tarauacá, os municípios de Feijó e Jordão.

Currículo do novo comandante

O oficial é da primeira turma de Oficiais Combatentes formada pela PMAC, é Bacharel em Direito e em Administração, possui cursos de Especialização em Administração e Gestão de Segurança Pública pela PMSC em parceria com a UDESC/ESAG, é Especialista em Policiamento de Trânsito Urbano pela Polícia Militar de São Paulo e também é instrutor dos cursos de especialização, habilitação e formação de oficiais e praças da PMAC.

O Major Russo agradeceu a oportunidade de comandar e diz que pretende manter o bom trabalho deixado pelo Comandante sucedido.

“Agradeço ao Exmo. Sr. Comandante Geral da PMAC pela confiança em mim depositada ao me designar para comandar o 7° Batalhão de Polícia Militar, o qual abrange três municípios e é responsável pela segurança de mas de 110 mil pessoas. Procurarei dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelo Ten Cel Ruiz, melhorando sempre no dia a dia. Vida longa e sucesso à Polícia Militar. Que Deus abençoe cada um de nós militares nessa missão de servir e proteger a sociedade, mesmo com o risco da própria vida.” Disse o oficial.