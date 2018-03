Um presente inesperado para o PT

Os dirigentes do PT são os que mais comemoram esta ação da cúpula do MDB que dividiu ao meio a oposição. Foi uma espécie de Papai Noel antecipado. E não estão errados na comemoração. O PT sempre tem uma parcela fiel de eleitores e não vai dividir com nenhuma candidatura alternativa vinda da FPA, e irá para a eleição unido em torno do candidato ao governo Marcus Alexandre (PT) – foto – e ancorado na poderosa máquina do governo e também da PMRB. Já a oposição vai entrar dividida depois do episódio do racha capitaneado pelo MDB, apartada em duas alas: uma puxada pelo grupo do senador Gladson Cameli (PP) e a outra pela a ala do MDB com Coronel Ulisses. Não esperem que esta disputa venha ser pacífica entra os dois setores da oposição como prega o candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), depois que tudo o que foi patrocinado, tendo ele como uma das cabeças pensantes. Quando partiram para o racha jogaram com uma contabilidade fajuta, a de que o PT está morto, não está. Depois ficam se perguntando como é que perdem uma eleição atrás da outra.

UMA ANÁLISE SOBRE A OPOSIÇÃO

Para se ter uma idéia do que vai ser a disputa dentro da oposição é só ler as últimas entrevistas do Coronel Ulisses Araújo com duros ataques ao candidato Gladson Cameli (PP). E a campanha nem começou! Sem essa de acordo de não agressão! Ontem, eu ouvi de um velho e querido amigo, que já teve mandato na oposição, a seguinte análise: “Luis Carlos, não há como impedir uma briga feroz entre os candidatos da oposição, Gladson e Ulisses. Se houver segundo turno o PT estará lá. E quem da oposição ganhar, ele vai para o segundo turno sem o apoio do perdedor. O PT irá aproveitar e comprar os descontentes que perderam a eleição para deputado e estão com dívida de campanha. Desunida, a oposição levará uma peia do PT, mesmo com ele cambaleante”. É uma análise fria, serena, do racha causado pelo MDB.

INFORMAÇÃO CONFIRMADA

Com esta divulgação de uma segunda ação do MP contra o ex-prefeito Vagner Sales, confirma-se o que a coluna publicou esta semana que viriam enxurradas de ações por atos praticados como prefeito. A minha fonte diz que ainda vem muito mais acusações a caminho do MP.

FALTOU BACO

Faltou BACO. Mas o seu elixir preferido em forma de vinho foi farto na farra em que estavam os caciques do MDB e o Coronel Ulisses Araújo. A aliança foi selada numa bebedeira festiva.

HOUVE O CONVITE, MAS NÃO UNIU

Houve o convite do Gladson Cameli (PP) ao Coronel Ulisses Araújo para ser o seu vice sim, mas isso estava condicionado à unidade. Só que o nome de Ulisses foi rejeitado pelos grandes partidos que integram a coligação de Cameli. Desunia mais que unia. Fazer o que, o Gladson neste caso? Não há nada demais em convidar e depois desconvidar. Isso é da política.

IMAGEM ATORDOADA

O candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), somente levou o MDB a esta guerra de egos na oposição porque achava que venceria. A derrota não estava na sua contabilidade. Dá para se notar o seu atordoamento no áudio que espalhou nas redes sociais. Armou e se deu mal.

CLIMA DE EUFORIA

O clima no PT com este racha que o MDB provocou na oposição era ontem de euforia. Fazem uma avaliação correta que a trapalhada favorece o candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT). A explicação é simples: o PT terá uma candidatura para centrar votos e a oposição duas.

OPERAÇÃO SIMPLES

Em qualquer simulação que se fizer, neste contexto, se houver segundo turno, e isso é provável, o candidato Marcus Alexandre (PT) estará nele. E a oposição que brigue pela outra vaga. Chega até ser hilário pensar que Gladson Cameli (PP) e Coronel Ulisses (sem partido), caminharão unidos, sem choques na campanha. Nem pensar! Disputam o mesmo espaço.

ROCHINHA PAZ E AMOR

A entrevista do Major Rocha (PSDB) no BAR DO VAZ já mostra uma mudança de estilo, foi pontuada de ataques duros ao PT, mas minimizando o racha promovido pelo MDB na oposição e até clamando pela unidade com o próprio. Iniciou uma nova fase: Rochinha paz e amor.

FAVORECE E MUITO

Quem deve estar comemorando esta trapalhada comandada pelo MDB é o candidato a deputado federal Rudiley Estrela (PP), que no Juruá não passará a ser candidato somente do prefeito Ilderlei Cordeiro, mas também do candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP).

FICA COM O GLADSON CAMELI

A coluna tem a informação de que o prefeito Ilderlei Cordeiro não seguirá o MDB e deverá apoiar a candidatura do senador Gladson Cameli (PP) ao governo. Indo para o lado do candidato Ulisses Araújo seria chancelar o movimento de rebeldia do MDB, que teve seu adversário Vagner Sales, como um de seus principais integrantes. Não tem outra saída.

NÃO MUDA A CONFIGURAÇÃO

A mexida no tabuleiro de alianças na oposição não deve mudar o quadro político majoritário. Gladson Cameli (PP) deve ser o mais votado em Cruzeiro do Sul e Marcus Alexandre (PT) em Rio Branco, os dois maiores colégios eleitorais do Acre. Difícil uma zebra nos dois redutos.

“FERNANDO MELO DO MDB”

É como estão chamando nas redes sociais a candidatura do Coronel Ulisses Araújo ao governo, depois do apoio do MDB. Fernando Melo entrou como candidato alternativo à PMRB, na época era tido como uma candidatura forte, e acabou não conseguindo polarizar nas cabeças. Mas ajudou a derrotar o outro candidato da oposição, o Tião Bocalon.

NÃO TEM PORQUE SAIR

O deputado Jenilson Lopes (PCdoB) teve uma convicção pessoal sobre a terceirização dos serviços da saúde, votou contra, e isso deve ser respeitado, não tem porque deixar a FPA. Sempre foi ferrenho nos debates a favor do projeto original da FPA, na ALEAC.

FIRULA DO RI

Uma firula do Regimento Interno da ALEAC vai salvar o projeto do governo de terceirização do HUERB e UPAs, que foi derrotado por 11×10. O governador Tião Viana já tem os três votos rebeldes garantidos para o projeto passar. O pedido de reapresentação será na terça-feira.

ESCOLHIDO PELA COMPETÊNCIA

O deputado Jesus Sérgio (PDT), que é apontado como voto pró-governo na próxima votação do projeto de terceirização do HUERB e UPAs, diz que a ida do seu irmão para ser secretário de Pequenos Negócios diz respeito à competência como gestor, e não como negócio político.

NÃO FOI CHAMADO

O deputado Eber Machado (PDT) me disse ontem que ainda vai decidir como votar. Na primeira votação esteve ausente. Garantiu que até ontem não conversou sobre o assunto com o governador Tião Viana. Jonas Lima (PT), que estava rebelde, deverá votar a favor do projeto.

DENÚNCIA DO GONZAGUINHA

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou na ALEAC que o “Hospital do Juruá”, que sempre foi uma referência na região e municípios vizinhos, está completamente sucateado, abandonado, falta de tudo, deixando os profissionais de saúde sem condições de trabalho.

NÃO É DE FALSEAR A VERDADE

Não sei se o “Hospital do Juruá” chegou a este ponto que foi denunciado, mas o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) tem tido por princípio não fazer denúncias sem antes checar o que vai falar.

INAUGURAÇÕES EM SÉRIE

O prefeito Marcus Alexandre está numa agenda puxada de inaugurações. Entregou a 14º creche, tem inaugurado quadras esportivas, aumentou a oferta de vagas nas escolas, enfim, está caminhando para descer as escadarias da prefeitura no próximo dia 7 e não fica parado.

NÃO TEM COMO EVITAR

Com a nova investida do governador Tião Viana nos deputados rebelados, os contrários à terceirização na saúde vão amargar uma derrota na próxima votação. Na política sempre acontecem as surpresas, como o artigo do Regimento Interno que permite outra votação.

CUMPRIR O RI

Quando na terça-feira for dada a entrada na mesa diretora de um documento assinado por 13 deputados pedindo uma nova votação não há como o presidente Ney Amorim não acatar.

AGINDO COMO MAGISTRADO

Nenhum dos dois lados envolvidos nesta disputa pode acusar o presidente da ALEAC, deputado Ney Amorim (PT), de ser parcial, ao contrário, foi imparcial, sempre se pautou em cima do que estabelece o Regimento Interno da Casa. Age sempre como um magistrado.

AVALIAR BEM

A presidente do PTB, Charlene Lima, tem que raciocinar com a razão para não entrar numa fria. Tem de avaliar bem o que é melhor para sua candidatura a Federal para não servir de escada. Tem que pensar bem em que chapa vai se abrigar, não pode optar por se agradável.

SERÁ BENEFICIADO

A saída da cena federal do deputado Major Rocha (PSDBO beneficia diretamente o deputado federal Alan Rick (DEM), eu tenho escutado de seguidores do Rocha que, por conta da posição do Alan, decisiva para o tucano emplacar a vice, vão agora trabalhar pela sua reeleição.

BOA MELHORADA

No jornalismo também tem de se reconhecer quando alguma coisa começa a ter melhoria na administração pública. Essa estratégia que envolve a presença rotativa de operações policiais nos bairros de fato diminuiu a onda de violência e transmite uma sensação mais segura. Mérito que deve ser dividido entre o secretário Emylson Farias e o Comandante Kinpara da PM. Teve uma época que a população tinha medo até sair de casa de dia com temor de assalto. O investimento que foi feito no sistema de inteligência policial está rendendo bons resultados. Rotineiramente acontece a apreensão de drogas, armas e prisões de bandidos.