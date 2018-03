Publicado resultado da primeira fase da seleção para examinador de trânsito

A Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 16, o resultado provisório da análise curricular para contratação por tempo determinado de profissionais de nível superior, para o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).

“O edital apresenta a lista de candidatos aprovados na fase de análise curricular, que devem passar ainda pelas fases de entrevista e investigações social e criminal”, explica a diretora administrativa e financeira do Detran, Alana Albuquerque.

O documento lista ainda os candidatos excluídos do processo seletivo simplificado, oportunizando o período de recurso contra o resultado que será nos dias 19 e 20 deste mês, em requerimento dirigido ao presidente da comissão do processo seletivo simplificado, no endereço eletrônico do Portal da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA).

O concurso vai selecionar 20 profissionais que devem atuar como examinadores de trânsito, nos municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco, com remuneração de R$ 2.130,25 (dois mil, cento e trinta reais e vinte e cinco centavos), para uma jornada de 40 horas semanais.