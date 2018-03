Morre conselheiro seccional da OAB/AC José Walter Martins, aos 75 anos

A Ordem dos advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) lamenta profundamente a morte do advogado e conselheiro seccional, José Walter Martins (75 anos), ocorrida na noite desta sexta-feira, 16 de março, no município de Cruzeiro do Sul. O velório será na tarde deste sábado, 17, também em Cruzeiro do Sul. José Walter faria 76 anos na próxima segunda-feira, 19.

A OAB/AC agradece o conselheiro por todos os serviços prestados à Seccional e principalmente à sociedade e advogados do Juruá, durante todos os anos em que exerceu a advocacia com muito afinco.

Em nota, o presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, considerou José Walter Martins como um “advogado tradicional, desbravador, visionário. Homem elegante, fidalgo, gentil, sempre solícito, tem sua história pessoal confundida com a do Acre, notadamente de Cruzeiro do Sul, deixando legado de hombridade, retidão e coragem.”

Rodrigues disse ainda que José Walter Martins foi mais que colaborador e conselheiro. “Passou a ser um amigo querido. Foi um desses grandes homens que tanto precisamos! Fará muita falta!”

Neste momento de profunda dor e lamentando por esta perda irreparável, a OAB/AC leva suas condolências aos familiares, amigos e colegas enlutados.