Mega-Sena, concurso 2.023: duas apostas dividem prêmio de quase R$ 60mi

O MDB deu uma clara demonstração de insatisfação com a escolha de Major Rocha (PSDB) como pré-candidato a vice de Gladson Cameli (PP). Nenhum dos caciques emedebistas compareceu ao ato da oposição na tarde desta quinta-feira, 15, no auditório do Hotel Pinheiro.

Nem Flaviano nem Jéssica Sales tampouco Márcio Bittar ou Vagner Sales compareceram ao evento comandado por Gladson Cameli. Alguns dos dirigentes emedebistas passaram a tarde na sede do partido, na avenida Antônio da Rocha Viana, reunidos.

Nos últimos dias, o MDB tentou mediar um flerte entre Ulysses e Gladson, mas Rocha foi a pedra no caminho do MDB e do Coronel.