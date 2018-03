Decisão na semifinal da Copa Verde motiva jogadores e torcida do Estrelão

Força, resistência e superação. Tudo isso e um pouco mais, os atletas inscritos na I etapa do Circuito de Trilhas de Rio Branco vão precisar para superar os 5 km da prova, que terá obstáculos difíceis.

O evento acontece no próximo domingo (18), a partir das 7h:30 no espaço Trilha Locke, km 12 da rodovia AC-10, conhecida como estrada de Porto Acre.

A edição 2018 do Circuito terá 4 etapas, e em cada uma delas o atleta que concluir a prova recebe uma medalha que ao final de todas as etapas forma uma mandala (espécie de medalha gigante)

O evento cresceu, caiu no gosto do amantes de aventura e chega na I etapa do ano com 300 participantes. A proposta testar a resistência física do atleta em uma prova com passagem em área inundada, rastejo, transporte de tronco de árvore, vegetação e muita, mas muita lama.

A lama aliás, é um ingrediente que torna o evento conhecido como prova off-road.