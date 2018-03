Servidores inativos do Estado precisam fazer a atualização cadastral; entenda

Aposentados e pensionistas do Estado, vinculados ao Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), devem efetuar a atualização dos dados cadastrais anualmente. A data prevista para o recadastramento é o mês do aniversário de cada servidor inativo e a atualização é feita por meio do site.

O beneficiário que não atualizar os dados cadastrais terá os proventos suspensos até que a regularização seja efetivada. O processo é realizado de forma simples, basta acessar o Sistema de Atualização Cadastral e realizar o preenchimento dos dados atualizados. Após o preenchimento, deverá imprimir o Comprovante de Atualização e a Declaração de Vida e Residência e entregar a documentação na sede do Acreprevidência.

Aos que residem fora do estado é necessário, além da atualização dos dados pelo site, se dirigir a um cartório para registrar firma. O comprovante deve ser enviado via correio para a autarquia no seguinte endereço: avenida Benjamin Constant, nº 351, bairro Cerâmica, CEP 69905-072, Rio Branco – Acre.

Mensagem por SMS – O Acreprevidência informa que está sendo utilizado o sistema de mensagem via SMS às pessoas que precisam atualizar seus dados cadastrais, tendo em vista ser esta uma alternativa de reforçar o chamamento para a atualização. A proposta tem apresentado resultados satisfatórios. Das 1.421 mensagens enviadas mais de 90% atenderam a convocação.