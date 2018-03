Saúde inicia atendimentos neste sábado pela comunidade Cajazeira

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia neste sábado, 17, no Cajazeira, região do Riozinho do Rôla, a primeira edição de 2018 do Programa Saúde na Comunidade etapa Rural e Ribeirinha.

Durante a ação, que se estenderá até o mês de abril, o programa oferta às comunidades rurais/ribeirinhas do Riozinho do Rôla consultas médicas e de enfermagem, pré-natal, planejamento familiar, atendimento odontológico, farmácia com mais de 200 itens, coletas de exame de PCCU, teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatites. São disponibilizados ainda exames de Malária e Leishmaniose e educação em saúde, além de imunização e oferta de medicamentos. Este ano a novidade é a disponibilização do atendimento odontológico com equipamento moderno, que permite além da consulta, restauração, limpeza, aplicação de flúor e extração, quando necessário.

Os atendimentos são feitos em escolas, associações de produtores rurais e até em casas cedidas pela comunidade. A equipe conta com cinquenta e cinco profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, auxiliares de saúde bucal, técnicos de enfermagem e equipe de apoio. Para comunicar sobre a disponibilidade dos serviços à comunidade, a coordenação do programa utiliza rádio e mensagens via celular (SMS).

Nesta edição, o Programa Saúde na Comunidade alcançará 43 comunidades atendendo, ao todo, 2.400 famílias.

2017

Em cinco anos, 41.972 pessoas foram atendidas e 244.010 procedimentos – consultas, vacinas e exames – realizados em 28 edições do programa Prefeitura na Comunidade e 100 edições do Saúde na Comunidade. Em barcos ou carros, as equipes levam medicamentos e material como cadeiras odontológicas e macas, que permitem atendimento em escolas e outros espaços públicos.