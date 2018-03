Novo corredor exclusivo para ônibus na Avenida Brasil será aberto nesta segunda (19)

O novo corredor exclusivo de ônibus começa a operar nesta segunda-feira, 19 de março, na Avenida Brasil após obras de adequação que visam melhorar o trânsito de veículos no Centro de Rio Branco. As adequações estão sendo implantadas pela Prefeitura de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEOP) em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS).

Segundo o diretor de Trânsito da RBTRANS, engenheiro civil Marcos Lourenço, o corredor de ônibus da Avenida Brasil está adequado ao sentido correto de desembarque de passageiros. “Nestes próximos dias estaremos fazendo o reforço no pavimento e a sinalização horizontal e vertical para o corredor exclusivo começar ser operado”, informou Lourenço. A previsão é que o número de veículos transitando na Avenida Ceará na região central de Rio Branco seja diminuído com a adequação da Avenida Brasil.

A plataforma antiga foi demolida abrindo espaço ao fluxo de veículos que agora será conduzido ao sentido favorável. “Fizemos o corredor do ônibus com pavimento em pedra rachão para suportar melhor o tráfego”, explicou o secretário-adjunto de Obras Públicas de Rio Branco, engenheiro Marcos Vinícius.

A partir da semana que vem os passageiros vão desembarcar pelo lado certo do corredor de ônibus. Assim, os dois pontos de conflito serão eliminados na travessia da rua pela plataforma e no acesso dos ônibus no Terminal Urbano e na esquina da Avenida Brasil com a Rua Marechal Deodoro estarão eliminados.

A adequação faz com que a nova Avenida Brasil conte com ciclovia em toda a extensão do trecho alterado, o que já é uma novidade importante para a mobilidade no Centro de Rio Branco. Segundo a RBTRANS, a intervenção não implicará na mudança dos pontos de táxi e moto-táxi, os quais permanecem no local onde estão. A mudança também põe fim a uma série de conflitos no trânsito da região, proporcionando ganhos importantes no fluxo porque será permitida a conversão da Avenida Brasil para a Rua Marechal Deodoro. Os veículos também poderão entrar pela Rua Quintino Bocaiuva.

A Avenida Brasil é uma via que tem muitas árvores em sua extensão mas as adequações foram planejadas de modo que as plantas não serão removidas.

As intervenções não mudam os acessos dos moradores ou dos comerciantes. Estacionamentos e garagens não foram afetados pela intervenção. As obras são executadas com recursos de emenda parlamentar do senador Jorge Viana e devem ser concluídas até o início de novembro, conferindo mais segurança e eficiência ao trânsito no Centro de Rio Branco em sua totalidade. Mais de R$1,4 milhões estão sendo aplicados no projeto.