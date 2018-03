Marcus Alexandre participa da comemoração pelos 18 anos da creche Pequena Thaysla, no Montanhês

O prefeito Marcus Alexandre participou nesta sexta-feira, 16, do aniversário de 18 anos de criação do Centro de Educação Infantil e Alternativo Pequena Thaysla Jarine Lopes da Silva, no bairro Montanhês. A unidade conta com a parceria da Prefeitura de Rio Branco para seu funcionamento. Ao todo, 110 crianças dos bairros Montanhês, Jorge Lavocat, Defesa Civil, Tancredo Neves e Irineu Serra são atendidas com ensino voltado à primeira infância no local.

A creche foi fundada e pela professora Maria José Lopes da Silva, conhecida carinhosamente por Dona Mazé, que cuidou durante muitos anos de crianças carentes de Rio Branco. Líder do movimento de luta pela moradia no Acre, Mazé faleceu no fim do ano passado deixando um importante legado de solidariedade e dedicação ao próximo.

O prefeito e o secretário de Educação de Rio Branco, Márcio Batista, foram recebidos pela nova coordenadora da creche, Franciene Lopes, filha de Dona Mazé. A mãe do prefeito, Dona Tânia Aguiar, também participou da homenagem.

A educação infantil é prioridade para a gestão de Marcus Alexandre e a Prefeitura empreende uma grande luta para assegurar a construção de novas creches e segue intensificando a política de apoiar as iniciativas comunitárias, como o CEIA Pequena Thaysla. “Eu fico feliz e emocionada por estar dando continuidade ao sonho de minha mãe, que era cuidar das crianças da comunidade”, disse Franciene.

O CEIA Pequena Thaysla Jarina Lopes da Silva se junta a outras creches apoiadas pela Prefeitura de Rio Branco, como Vida Nova e Mãos Amigas, além de unidades localizadas nos bairros Airton Sena, Jorge Lavocat e o anexo da creche Chico Mendes, no Loteamento Santo Afonso. “Hoje é um dia feliz e emocionante. A gente está aqui para dar sequência ao trabalho da Mazé. O sonho dela não acabou”, disse o prefeito Marcus Alexandre.