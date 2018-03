Escolhido vice, Rocha diz que governo de Sebastião foi pior do que Romildo e deixa as portas abertas para o MDB

No Bar do Vaz, Gladson Cameli descarta Mara Rocha como vice e diz que a salvação do Acre está no Agronegócio; Pré-candidato ao governo afirma que tem medo do “fogo, das armações” de uma campanha política e revela que seu pai não o queria nesse meio. Ex-petista Gilberto Siqueira deve ser convidado para assumir uma pasta num eventual governo da oposição