Escolha de Major Rocha como vice de Gladson teve “dedo” de tucano Geraldo Alckmin

Ana Clara e Gleici venceram uma prova de memória, na noite desta quinta-feira (15) e dividem o posto de oitavo líder do “BBB18”. Ana Clara está imune, e Gleici ganhou um prêmio de R$10 mil. Como a vitória de Ana Clara é a vitória de Ayrton, a família Lima divide a liderança com Gleici.

Na prova, disputada em duplas (Caruso/Kaysar, Diego/Viegas, Jéssica/Paula, Ana Clara/Gleici, Breno/Wagner), cada duo precisava formar um painel com 12 embalagens, atravessando um circuito de obstáculos enquanto presos pelo braço. Os brothers podiam fazer o trajeto várias vezes até montar um painel idêntico ao original, e precisavam apertar o botão ao final da montagem do mosaico para que a produção apurasse a ordem correta. Diego e Viegas foram os primeiros a apertar o botão, mas erraram uma das embalagens e foram desclassificados.

Pouco antes do início do programa ao vivo, no intervalo da novela “O Outro Lado do Paraíso”, Tiago Leifert anunciou que a prova do líder seria novamente disputada em duplas. Caruso e Kaysar e Paula e Jéssica mantiveram suas duplas originais, enquanto Viegas e Wagner se juntaram com Diego e Breno, respectivamente. Gleici, que não participou da prova da semana anterior, se juntou a Ana Clara.

Na semana anterior, os brothers competiram em um jogo de resistência e equilíbrio, e Paula e Jéssica formaram a dupla vencedora.

Testamento do Eliminado

Durante o programa ao vivo, Tiago Leifert deixou de citar novamente o testamento do eliminado. O participante que deixou o reality no último paredão poderia proteger um dos brothers do veto do líder.

Após ser eliminada, Patrícia precisou fazer o testamento do eliminado ao vivo e escolheu Diego. Com isso, o brother não podia ser vetado da próxima prova do líder. Apesar da escolha, o próprio apresentador já havia dito que a prova seria disputada por todos e a gravação do testamento era uma mera formalidade.

Família Lima

Leifert relembrou que apenas um dos membros da família Lima poderia disputar a prova. Como Ayrton participou da prova da última semana, Ana Clara era a única elegível para a disputa desta semana. Sendo assim, a ruiva fará todas as provas até quinta-feira (22).