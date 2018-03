PM do Juruá prende cinco pessoas e apreende duas armas de fogo

Nesta quinta-feira, 15, o Ministério Público do Acre divulgou uma nota de solidariedade pela morte da vereadora Marielle Franco, ontem no Rio de Janeiro. A nota é assinada pelo procurador Sammy Barbosa, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. O procurador destaca que o Brasil está comovido com o assassinato brutal e covarde da parlamentar, que tinha uma atuação destacada em defesa dos negros, das favelas, mulheres e direitos LGBTs.

Veja a nota

O Brasil está comovido com a morte covarde e brutal da vereadora e militante dos direitos humanos Marielle Franco, assassinada ontem (14), na cidade do Rio de Janeiro.

Parlamentar destacada e oriunda dos movimentos populares em defesa dos negros, das favelas, mulheres e direitos LGBTs, Marielle fez de seu mandato uma bandeira de denúncia contra os abusos perpetrados contra os mais frágeis, o que incomodou muitos interesses.

O Ministério Público do Estado do Acre historicamente tem sido intransigente na defesa da inviolabilidade da dignidade humana e vigilante na defesa do Estado Democrático de Direito, investigando e denunciando as barbaridades que acometem a sociedade.

Portanto, reforça o clamor da sociedade pela apuração desse lamentável episódio que mancha a história do nosso País, bem como demonstra plena confiança na atuação firme por parte das instituições do Estado do Rio Janeiro.

Destacamos, outrossim, o papel fundamental de todos aqueles que dedicam sua vida na luta por igualdade, justiça e paz social e respeito à dignidade da pessoa humana. Por fim, manifestamos irrestrita solidariedade aos familiares da vereadora Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes.

Sammy Barbosa Lopes

Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania do Ministério Público do Estado do Acre.