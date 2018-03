Ou se liberta ou vira marionete

O senador Gladson Cameli (PP) joga hoje a maior cartada da sua candidatura ao governo, quando anunciar o nome daquele que será o vice na sua chapa. Tem dois caminhos distintos: o primeiro é escolher alguém da sua simpatia, que tenha a sua confiança, dentro dos partidos que estão na sua coligação. Se assim fizer veste a toga de estadista, de um político que sabe o que quer. Se aceitar um nome imposto por birra política, que nem partido tem, sem tradição na oposição, apenas para amaciar os egos e pela mais pura picuinha, Gladson Cameli (PP) vai virar refém do grupo que está com a faca no seu pescoço. Se ganhar vão se sentir no direito de indicar até o motorista oficial. Se um candidato ao governo não tem o direito de escolher um vice que lhe dê confiança e seja do seu agrado e como um fantoche que será manipulado se chegar ao governo. Não existem outras trilhas a percorrer: ou dá o tom ou vira marionete. Quem tiver que votar nele para governador vai votar independente de partido que o apóia.

QUE CONVICÇÃO É ESSA?

O grupo que apóia a candidatura do Coronel Ulisses Araújo ao governo – e que tem no pelotão de frente o ex-prefeito Tião Bocalon – alardeia ter a convicção da sua vitória. Casa de ferreiro espeto de pau. Que convicção é essa que chora um olho e remela o outro para ser vice do Cameli? Quem ter certeza que vai ganhar o governo aceita ser vice? Piada de papagaio!

JOGANDO PARA SEU BORNAL

O ex-prefeito Tião Bocalon tem sido o homem da sombra na articulação para indicar Ulisses Araújo de vice do senador Gladson Cameli. E com razão: Ulisses de vice lhe carregará nos ombros para ser deputado federal. Em detrimento das outras candidaturas da coligação.

COMPARAÇÃO IDIOTA

É a maior idiotice a comparação que Edmundo Pinto e Marcus Alexandre começaram com 3% de aceitação e ganharam o governo e a prefeitura, respectivamente, com a caminhada do Ulisses Araújo. Edmundo e Marcus tinham partidos sólidos, Ulisses nem um partido tem.

O MÉRITO DE DESUNIÃO

A questão da indicação do nome do Coronel Ulisses para vice de Gladson Cameli (PP) não pode ser vista pelo prisma que é um homem de bem. Isso ele é. Mas, pelo prisma político de que a simples possibilidade da sua escolha conseguiu implodir a já frágil unidade da oposição. Esta proposta do MDB é aquela velha história da emenda que saiu pior do que o soneto. E como saiu!

PAGO PARA VER

Essa conversinha de que, se não for Ulisses Araújo o vice de Cameli o MDB pode ir lhe apoiar para o governo é mais um blefe, entre tantos do Glorioso do Dr. Ulisses Guimarães. Com que chapa iriam eleger a Jéssica e o Flaviano Melo? E o Márcio senador? Pura conversa fiada.

SUA DERROTA MAIS EMBLEMÁTICA

A base de apoio do governador Tião Viana na Assembléia Legislativa deu ontem o seu último suspiro com a derrota do projeto de terceirização do HUERB e UPAs. Dos 16 deputados que tinha no começo da legislatura baixou para 10. Foi o número ontem da sua derrota na ALEAC.

MISSA DO SÉTIMO DIA

Com a morte da base do governo na ALEAC, o governador Tião Viana pode mandar rezar a missa de sétimo dia, porque não tem mais força para aprovar nada polêmico naquela Casa.

NÃO PODIA SAIR ENFORCANDO

O líder do governo, deputado Daniel Zena (PT), fez o que estava ao seu alcance para unir a base. Mas tem os seus limites, principalmente, em ano eleitoral. Não podia era sair enforcando deputado para votar a favor do projeto da terceirização. Fez tudo o que estava ao alcance. Todos estavam cientes da responsabilidade de integrar um projeto político. Não são meninos.

USA A CANETA?

Não se sabe como será a reação do Tião Viana com a terceira derrota em dois dias de votação. O projeto da terceirização, este então, era a menina dos seus olhos para fechar a sua administração. Vai tirar todos os casos de confiança dos aliados rebeldes? É a grande pergunta.

MULHER, PAPAGAIO E PERIQUITO

Um deputado petista, desolado após a derrota do projeto de terceirização, comentou comigo que, não entendia como deputados que têm mulher, papagaio e periquito aboletados em bojudos cargos de confiança votaram contra os interesses do governo. Fim de governo, caro deputado! Fim de governo? É tempo de cafezinho frio e até do garçom ficar trombudo.

VELHO DITADO

É aquele velho ditado que bocado comido é bocado esquecido.

CAVOU O BURACO DO CHAPÃO

Um importante petista me disse na noite de ontem que, morreu a chance dos que votaram contra o projeto da terceirização de se abrigarem numa chapa do PT, que agora chancelou de vez a tese de chapa própria para deputado estadual. Quem era o mais ardoroso defensor de um chapão com o PT e todos os deputados da FPA era o deputado Jenilson Lopes (PCdoB), cujo voto foi fatal para derrotar o projeto do governo. “Cavou o seu buracos”, pontuou a fonte da coluna.

RESPINGO NO MARCUS E JV

Embora nenhum dos dois tenha comido deste pato, esta derrocada do apoio do governo entre os servidores de saúde, cujos sindicatos comandaram as recentes derrotas do governo Tião Viana, pode sim respingar negativamente nas candidaturas de Marcus ao Governo e de Jorge Viana ao Senado, no caso do JV por ser irmão do governador. O clima é de oposição na Saúde.

NÃO CUSTA RECONHECER

Estes recursos para o sistema de drenagem em Rio Branco foram desatinados pelo deputado federal Alan Rick (DEM), em dezembro de 2016, como coordenador de bancada. Não custa nada o prefeito Marcus Alexandre dar crédito a quem alocou a emenda para este fim.

JENILSON LEITE

Não chamem o governador Tião Viana e o deputado Jenilson Leite (PCdoB) para tomar tacacá na mesma cuia. O comando do governo atribuiu diretamente ao voto contra do deputado Jenilson a derrota do projeto da terceirização. O placar contra foi 11×10 a favor da oposição.

NÃO ENGANOU NINGUÉM

Desde quando o projeto da terceirização do HUERB e UPAs proposto pelo governador Tião Viana chegou na Assembléia Legislativa o deputado Jenilson Lopes (PCdoB) disse que era contra. Queria um debate maior. O seu voto de ontem contra o projeto, que selou a derrota do governo, não foi, pois, nenhuma traição e nem surpresa, foi um voto de convicção. Ele sabe o tamanho da encrenca que colocou no colo ao votar com a oposição.

CAMARADAS ZANGADOS

Os camaradas do PCdoB estão mesmo zangados com o PT. O vereador Eduardo Farias (PCdoB), líder do prefeito Marcus Alexandre na Câmara Municipal de Rio Branco, também tomou, posição pública contra a terceirização. Os camaradas cansaram, dizem, do menosprezo petista.

ESTÁ NO PURGATÓRIO

O PCdoB aos poucos foi alijado do papel de protagonista na FPA pelo PT. Perdeu a indicação do vice para a PMRB e perdeu a indicação do vice na chapa do governo. Está no purgatório.

PURA EUFORIA

Por outro lado é pura euforia no PSB, onde gerou uma expectativa grande de que a futura prefeita Socorro Nery (PSB) desaparelhe a PMRB do PT, para colocar filiados do PSB.

NÃO SOMENTE ELE

Da base do governo também foram contra a terceirização os deputados Eber Machado (PSDC), Raimundinho da Saúde (PODEMOS) e Jesus Sérgio (PDT). A verdade é que a base do governo está à deriva. E não venha culpar o deputado Daniel Zen (PT) pela fracassada votação.

DOIDA PARA PERDER DE NOVO

Só pode ser masoquismo dos dirigentes do MDB querer perder novamente para o PT, uma eleição para o governo. Calcularam errado que, colocando a faca no pescoço do senador Gladson Cameli (PP), fariam o Coronel Ulisses Araújo de vice na marra, numa birra infantil

NENHUM DOS DOIS

Não há nenhuma discussão sobre a permanência do Marcus Alexandre na prefeitura de Rio Branco. E nem que o vice Emylson Farias seria substituído na vice por outro nome. Fica tudo na conta dos tradicionais boatos do período eleitoral. Esta será a chapa da FPA para a disputa do governo.

Não tem outro nome

Ainda porque o PT não tem ninguém da densidade eleitoral do Marcus Alexandre.

DEPUTADO FEDERAL

Caso seja confirmada hoje a indicação do Major Rocha (PSDB) para vice de Gladson Cameli, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) ocuparia o espaço, saindo para a disputa de deputado federal.

COMO EXPLICAR?

Como explicar, o MDB já ter presença na chapa majoritária com o candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB) e ainda querer empurrar o nome do vice de goela abaixo dos demais partidos da coligação? Indica logo um nome para substituir o Gladson e fica completo.

PAPEL DECISIVO

O deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS) foi peça chave nas três derrotas que o governo sofreu nos últimos dias. Foi um dos organizadores e responsáveis por lotar o auditório da Assembléia Legislativa de servidores da saúde. O espaço ficou todo tomado no protesto.

O MARIVALDO É CHIC!

Contam que o candidato a deputado federal Marivaldo Melo (PSD), atual presidente do BASA, é o mais chic de todos que disputam vagas na Câmara Federal. “Luis Carlos, ele chega nas reuniões com sapato de cromo alemão, camisa e calça da Pierre Cardin e exalando perfume francês”. Queriam o cara fedorento e maltrapilho? Sorry, periferia! Como dizia o famoso colunista social de O GLOBO, Ibrahim Sued.

DEPUTADOS REBELDES SÃO CHAMADOS DE “COVARDES”

Na oposição emitida pelo governador Tião Viana ontem sobre a derrota na ALEAC , ele enche de elogios a postura leal do líder do governo, deputado Daniel Zen (PT), na condução da bancada da FPA e solta uma flecha venenosa aos que, mesmo da base votaram contra o projeto de terceirização: “a história saberá julgar e separar os medíocres dos que têm coragem”. E completa mandando outro recado duro aos parlamentares da base que votaram com a oposição: “a democracia pressupõe o diálogo permanente do contraditório, mas é impiedosa com aqueles que se acovardam e não têm a coragem de enfrentar pressões de setores corporativistas pouco compromissados com os interesses da população mais pobre”. Pela reação tudo está a indicar que cabeças dos que foram indicados para cargos de confiança no governo pelos rebelados da FPA deverão rolar. Quem conversou com o Tião conta estar altamente irritado com a derrota. É porque sempre deu espaços no governo para sua base.