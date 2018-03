Gol lança promoção de passagens por R$ 79 de Rio Branco a Porto Velho

A Gol está vendendo passagens aéreas por apenas R$ 79,90 o trecho nos voo sem escalas de Rio Branco (AC) para Porto Velho (RO). As ofertas valem para viagens nos meses de abril, maio e junho deste ano. Você pode aproveitar essa promoção para viajar para outros destinos a partir de Rondônia.

De Cruzeiro do Sul para Rio Branco, ou no sentido contrário, a Gol está vendendo passagens por R$ 92,90 na ida ou volta. A pesquisa foi feita para embarque no da 15 de maio e retorno no dia 22 do mesmo mês, mas para viagem em outras datas é possível garantir ofertas.

Mas atenção! Essa promoção só está disponível para compra nesta quinta-feira. Até às 23 horas de hoje é possível garantir passagens aéreas em 10 vezes sem juros no site da MaxMilhas, plataforma que vende passagens aéreas com até 80% de desconto.

A promoção foi lançada para festejar o dia do Consumidor, festejado nesta semana. Você pode garantir descontos no site da MaxMilhas ofertas para os destinos nacionais e internacionais de todas as companhias aéreas. Nos voos do Acre é possível garantir descontos especiais para o Rio de Janeiro, São Paulo e para o Nordeste.