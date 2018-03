Klemer empazina Bodão de pão-de-milho na fralda mijada, no “Cozinhando em Acreanês”

A Ufac, a Universidade do Colorado e o governo do Acre anunciaram na manhã desta segunda-feira, 12, uma parceria para criação de dois minicursos na área do Direito e um programa de mestrados e doutorados entre as duas universidades. O anúncio foi feito pelo governador Sebastião Viana, o reitor da Faculdade de Direito da Universidade do Colorado, James Anaya, e o professor Enoque Pessoa, representante da Universidade Federal do Acre.

A parceria é resultado da viagem do governador Sebastião Viana, ano passado, ao Colorado, nos EUA, para um evento sobre o clima. Foi lá que Viana conversou pela primeira vez sobre o interesse em estabelecer parcerias no ramo do ensino, especialmente do Direito com foco para o meio ambiente. O governo do Acre se apresenta como incentivador da iniciativa.

“Temos grande interesse em discutir questões da fronteira, dos indígenas. Temos já uma boa parceria com os países da fronteira. E essa parceria é um muito importante para a nossa Universidade Federal do Acre”, destacou o professor Enoque Pessoa.

O reitor da Universidade do Colorado, James Anaya, importante autoridade no mundo na área do Direito Indígena, diz que o Acre é uma experiência significativa.

“Nós estamos aqui também para aprender. Para conhecer. Entender as particularidades da região. Por isso vamos visitar comunidades indígenas. Para conhecer. Saber deles”, salienta.

Os minicursos já começam em maio no Campus da Ufac em Rio Branco.

O anúncio foi feito com as presenças do desembargador Laudivon Nogueira, do Tribunal de Justiça do Acre; e dos procuradores Samy Barbosa Lopes e Patrícia Rego, do MPE.