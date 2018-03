BICHA BOA! Acreana Raissa Barbosa posa nua e se torna a capa da Revista Sexy do mês de março

O Acre tem seus personagens em destaque em várias áreas no Brasil, seja na política, meio ambiente, na música e até nos Reality Show, mas faltava em uma revista a nível nacional que destacasse o nu. Este momento chegou! A revista Sexy traz na edição de março, que já se encontra nas bancas nesta quinta-feira (15), a jovem Raíssa Barbosa, de 27 anos, que será a primeira acreana a posar nua para todo o Brasil ver.

Raíssa deixou o Acre a cerca de cinco anos e começou a fazer alguns trabalhos profissionais como modelo na área fitness nas academias de musculação de São Paulo. Seu trabalhou rendeu convites para participar em 2017 do famoso concurso Miss Bumbum Brasil, onde ficou em segundo lugar e desfilar no Carnaval deste ano no Rio de Janeiro pela escola de Samba Grande Rio.

Em entrevista exclusiva ao ac24horas, Raíssa Barbosa diz que ficou surpresa com o convite mesmo tendo ficado em segundo lugar no concurso de Miss Brasil. A loira de corpo escultural e que tem atraído olhares de várias personalidades famosas de São Paulo e Rio de Janeiro disse que pensou muito pouco para aceitar a proposta da revista Sexy e destacou que era uma oportunidade única de mostrar seu trabalho profissional como modelo na região sudeste do país.

Nascida em Rio Branco, Raissa tem o ensino superior incompleto, estudou nas escolas Padre Carlos Casavecchia, Glória Perez e iniciou o curso de Ciências Contábeis na Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao) e cursou direito no Complexo Educacional FMU em São Paulo, onde trancou o curso por não conseguir conciliar o estudo com os trabalhos de modelo até o momento.

Durante sua entrevista, Raíssa disse que é bem resolvida e não tratou com a família sobre sua decisão. A Loira também destacou que o ensaio foi baseado em sua representação como Penélope da cerveja Beer, que a revista vem fazendo a divulgação.

Raíssa revelou também que vai mandar alguns exemplares para seus amigos e amigas e que a equipe do ac24horas também será contemplada com a edição. No momento de sua entrevista, a modelo disse que o assedio depois que participou do Miss Bumbum aumentou, mas que é preciso saber lidar com a situação e que depois da revista certamente crescerá ainda mais.

A modelo afirma que ficará bastante feliz se for convidada a participar de um evento no Acre para apresentar sua revista e poder fazer alguns desfiles em sua terra natal. Raíssa ainda disse que os maiores de 18 anos podem adquirir a revista que traz ela capa e que não se arrependerão. A acreana informou que as fotos saíram perfeitas e que ainda não escolheu uma de sua preferência por conta de ter gostado de todas.

Veja a entrevista com a modelo que é capa da revista Sexy de Março:

ac24horas – Como surgiu o convite para posar na sexy?

Raíssa Barbosa – O convite surgiu com a proposta de uma parceria de comercial da cerveja que a revista Sexy está lançando, e sou a Penélope, a garota da cerveja, depois que tive, eu acho, uma visibilidade conquistando o segundo lugar no concurso Miss Bumbum.

ac24horas – Você conversou com sua família antes de aceitar a proposta?

Raíssa Barbosa – Sou uma pessoa independente e adulta, com o consentimento ou não deles eu consigo tomar decisões próprias. Minha família é super bem resolvida, meus pais são compreensivos e entendem que tudo isso é trabalho profissional.

ac24horas – Acha que um dos motivos para você receber este convite e ter assinado o contrato e feito o ensaio foi por conta do segundo lugar no Miss Bumbum Brasil?

Raíssa Barbosa – O concurso Miss bumbum tem uma visibilidade muito importante dentro e fora do Brasil, com certeza isso foi um fator para ser chamada para assinar o contrato com a revista sexy.

ac24horas – Você sabe que parte da sociedade é preconceituosa e muitas mulheres ainda veem o seu trabalho profissional como suspeito. Você já recebeu propostas para sair com alguém por dinheiro? Algum famoso já procurou você para sair oferecendo dinheiro?

Raíssa Barbosa – Propostas a gente sempre recebe, é normal, é só saber lidar com o assédio, que ficou maior após o Miss Bumbum. Recebi sim convites, foram vários.

ac24horas – Pretende vir ao Acre para assinar alguma revista, caso receba proposta para participar de eventos na sua terra natal?

Raíssa Barbosa – Sim, claro! Ficaria imensamente feliz em ser convidada.

ac24horas – Financeiramente a proposta foi boa para você posar nua? Resolve muito de seus objetivos de vida? Ou fez também pela visibilidade como modelo fitness?

Raíssa Barbosa – O contrato com a revista não me permite revelar o valor do mesmo. Mas os meus objetivos de vida estão sendo realizados. A proposta do ensaio da revista em si é retratar o nu, a beleza do corpo juntamente com a divulgação da cerveja. Minha vida hoje é baseada nesse cenário fitness, com a revista a visibilidade é bem maior.

ac24horas – Qual foi o tema do seu ensaio? Você pode revelar o local? Qual a foto que mais gostou? Como está nesta foto? Pode caracteriza-lá para o leitor do ac24horas imaginar e comprar a revista?

Raíssa Barbosa – Foi um tema vintage, uma proposta diferente. Todas as fotos são maravilhosas e fica difícil escolher uma só. Podem comprar, conseguiu retratar bem o tema da revista.

ac24horas – Quando estará nas bancas a revista Sexy com você na Capa? Você vai mandar uma para seus melhores amigos?

Raíssa Barbosa – Estará nas bancas a partir desta quinta em todo o Brasil. Vou mandar sim para os amigos e amigas, principalmente para a equipe do ac24horas que na região norte vem sendo campeão de acessos.