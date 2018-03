Sebastião Viana cria cargo de assessor militar com salário de R$ 9 mil no TCE

A BR-317 acaba de ficar interditada parcialmente no km 247 por conta da abertura de uma cratera de um dos lados da Rodovia. De acordo com a superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), os engenheiros do órgão já foram destacados para o local no objetivo de tomar as providencias necessárias para resolver o problema ocasionado.

O superintendente do DNIT, Thiago Caetano, informou a reportagem do ac24horas que a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e já se encontra no local para cuidar de toda a sinalização e orientar os condutores que trafegam na Rodovia.

Os Polícias Rodoviários Federais colocaram alguns cones próximos a cratera que se formou na Rodovia para alertar os condutores, além de uma galgo de árvore para sinalizar o local do buraco criado com a erosão do solo de baixo da pista.

Uma interdição total na BR-317 por mais de 12h aconteceu no mês de fevereiro quando um dos bueiros que ajudava na passagem das águas de um igarapé próximo a entrada do município de Xapuri se rompeu e acabou formando uma cratera que dividiu a Rodovia.