Polícia Civil estoura boca de fumo e fecha distribuidora de fachada

A Prefeitura de Rio Branco lança nesta quarta-feira, 14, o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2018. O vencimento da primeira parcela ou cota única do imposto será no dia 4 de abril, uma adequação promovida pela Secretaria Municipal de Finanças para evitar coincidências com gastos típicos de começo de ano, como a compra de material escolar para o início do ano letivo e entre outras despesas. O contribuinte que optar por pagar em cota única ganha 20% de desconto caso não tenha débitos anteriores com o IPTU. Se tiver dívidas, o desconto é de 10% ao optar pela cota única.

Caso não tenha débitos antigos, o contribuinte também ganha 10% de desconto no parcelamento em até cinco vezes. Se existir alguma dívida do IPTU não há o benefício do desconto para esta opção de pagamento.

A 2ª parcela vence no dia 4 de maio; a 3ª em 4 de junho; a 4ª em 4 de julho e a quinta no dia 7 de agosto. Serão lançados mais R$76 milhões no IPTU 2018 para mais de 107 mil imóveis. O imposto é tão importante que custeia vários serviços da Prefeitura, como a limpeza e iluminação pública, o funcionamento de creches, escolas e unidades de saúde, entre outros. Os carnês do IPTU, junto com a Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos, serão entregues diretamente no endereço fornecido pelo contribuinte. Caso não receba, o interessado poderá retirá-los através do site da Prefeitura (www.riobranco.ac.gov.br) ou na divisão de IPTU, localizada na sede da Prefeitura, na Rua Rui Barbosa, 285 – Centro– e ainda nos Centros de Atendimento ao Cidadão (CACs) da Sobral, Rodoviária, Estação Experimental e OCA.

O secretário de Finanças de Rio Branco, Marcelo Macêdo, destacou que as novidades que foram implantadas em anos passados continuam valendo também este ano, como a opção de pagamento através de cartão de crédito.

A Prefeitura, lembrou Marcelo Macêdo, vem buscando meios de reduzir a inadimplência estimulando os contribuintes a pagar o IPTU, que ainda é alta e chega à casa dos 60%. A atualização da Unidade Fiscal de Referência do Município de Rio Branco, que impacta na cobrança do IPTU, foi de apenas 1,98% – a menor em quinze anos. “Porém, a inadimplência continua alta e nós pedimos a colaboração da sociedade porque o recurso do IPTU ajuda a manter serviços importantes para a cidade”, disse o secretário.