O Oscar, a Miss Universo, o Vasco, a Gleici e o vice…

Então hoje é dia de falar do vice, né???

Mas aí o Vasco perdeu, a tal Patrícia conseguiu o feito histórico de ser mais rejeitada que o Temer (vice, aff!) e o Carioca estava lá na plateia da família da Gleice assistindo a tudo na base do “só óleo”, e eu fiquei pensando por onde começar…

Estava cheia de dúvidas e quase desistindo quando um meme do vice do nome do vice da oposição com aquela foto da trapalhada histórica do Oscar em que anunciaram La La Land (vice) como ganhador do Oscar e na verdade o vencedor era Moonlight. A cara do Warren Beatty e do produtor de Moonlight é impagável e vale a pena buscar no Google.

Daí eu lembrei de outra trapalhada digna de menção: o anúncio da Miss Universo em 2015, aquela em que por um erro do apresentador, primeiro a Miss Colômbia, Ariadna Gutiérrez, foi coroada como a vencedora, mas em seguida a coroa foi retirada dela e colocada na filipina Pia Alonzo Wurtzbach, a verdadeira vencedora.

Tudo isso porque nos últimos dois meses, o que teve de gente nomeada, confirmada, reconfirmada, convidada e desconvidada – via redes sociais e sites para ser vice do pré-candidato Gladson Cameli (PP), que daria uma novela digna de Walcir Carrasco, porque esse imbróglio todo vai levar muita gente pro “Outro Lado do Paraíso”.

Mas eis que o anúncio sai oficialmente nesta quinta 15 (número do MDB, o partido que mais tem criado problemas, com perdão da má palavra), nessa indicação e olha que o nível da confusão é nível hard. E digo isso não fazendo coro com o discurso do senador Jorge Viana de que na oposição ninguém se entende. Digo isso lamentando que algo relativamente simples gere tanta quizila antes da eleição.

As discussões em grupos de aliados e não aliados em redes sociais por conta dessa indicação beira a raia do absurdo mais absurdo que você pode imaginar. Gente brigando, xingando, avacalhando a discussão sem qualquer preocupação com o futuro do Estado, mas sempre de olho no próprio umbigo, nas suas vantagens e vontades pessoais. De novo me lembro de Maria Antonieta, os brioches e lamento que seja essa turma (de direita, centro e esquerda) que opera na política acreana e, de alguma forma, vai governar o Estado nos próximos anos, com envelope certo ou errado dos indicados e eleitos pela academia formada pelo senhor eleitor, o principal interessado nisso e que nunca é ouvido.

Um campo que deveria ser o do debate, da construção da unidade, da escolha de um nome que some, que agregue –óbvio que o bloco dos descontentes sempre vai existir – tá mais barraqueiro que os barracos do Big Brother Brasil, que este ano tem uma acreana da Sobral a nos representar e a ensinar uma série de coisinhas interessantes contra quem fala do outro e arma contra o aliado de hoje – inimigo de amanhã – pupila do Carioca, que a cada paredão aparece lá solenemente sentado a observar tudo como bom expectador de plateia que é -, garantindo uma rejeição histórica a emparedada da última terça, a cearense Patrícia, mais rejeitada que o Temer, graças ao apoio dos globais e influentes da internet.

As expectativas são grandes- ou não, depende de que lado do Muro você está – em relação à reunião desta quinta às 16h30 no Hotel Pinheiro em que o pré-candidato a vice de Gladson Cameli será anunciado. E em tempos de internet a mil por hora, mais que transmissão full time via grupos de Whats, merecíamos uma live digna – nem precisaria das 70 câmeras do BBB – para que o Acre todo pudesse assistir a esse evento que tanto tem movimentado a política acreana dos últimos tempos. Só espero não ficar com a cara da Jéssica e da Paula (do BBB) quando viram a Gleice de volta ao jogo na semana passada e que o envelope certo seja aberto para o bem de todos.

Até lá, a gente continua dando uma espiadinha nos grupos, nas redes sociais e nos sites, porque ninguém é obrigado a não querer assistir essa novela da vida real, né??

Bom dia, quase boa tarde…

Quem sabe amanhã não voltamos em edição extraordinária??