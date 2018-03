Marcus Viana sanciona lei que institui o Farmácia Solidaria em Rio Branco

Rio Branco passará a ter o programa Farmácia Solidária, que tem por objetivo atender famílias de baixa renda com medicamentos doados. A lei, de autoria do vereador Mamed Dankar (PT), foi sancionada pelo prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, e publicada no Diário Oficial do Estado.

Para a pessoa colaborar com o programa é simples. Basta doar qualquer medicamento que tiver em casa à Farmácia Solidária.

A partir da doação, a data de validade e a composição do remédio serão analisados, antes de ir para à prateleira da farmácia, por um farmacêutico e um agente da Vigilância Sanitária.

A sanção do projeto foi destacada na sessão desta quarta-feira, 14, na Câmara Municipal, pelo vereador Mamed Dankar.