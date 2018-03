Líder de facção criminosa é preso em cobertura de luxo em Rio Branco

A policia civil apresentou na tarde desta quarta-feira, 14, na Delegacia de Flagrantes (Defla), Pitter Santos de Souza, apontado pelas investigações como o planejador de execuções praticadas por organizações criminosas em Rio Branco. Ele estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica por cumprir pena no regime semiaberto, pela prática de homicídio e roubo.

De acordo com o secretário de segurança, Emylson Farias, Pitter teria sido detido por homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), na cobertura de um condomínio de luxo localizado no bairro Morada do sol, em Rio Branco. Com ele, a polícia encontro uma arma modelo Glock com dois carregadores municiados, uma arma de choque, R$ 4 mil em dinheiro e material para preparo de entorpecentes.

“É um cidadão perigoso que estava sendo monitorado pelo sistema. É considerado uma das lideranças de uma facção, cumpria pena por crime de homicídio e roubo, estava atuando em novos crimes contra a vida aqui fora e agora vai voltar para trás das grades novamente. Isso que estamos fazendo e vamos continuar fazendo é o que está reduzindo os números de crimes no estado”, disse Emylson Farias.