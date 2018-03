Inscrições para processo seletivo de professores encerra nesta quarta-feira

A Caixa Econômica encerra nesta quarta-feira, 14, as inscrições para contratação de estagiários de nível médio e médio/técnico com vagas para capital e o interior do Acre.

O candidato poderá optar de trabalhar por 4 ou 5 horas diárias. Assim, a bolsa auxílio é de R$ 400 ou R$ 500, a variar de acordo com as horas cumpridas, e auxílio transporte de R$ 130.

As inscrições serão realizadas gratuitamente no site do CIEE (www.ciee.org.br) até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 14/03/2018. Para realizar a inscrição acesse: www.ciee.org.br => ESTUDANTES => PROCESSOS SELETIVOS => Logotipo CAIXA.

Lá, os candidatos terão acesso ao Regulamento e o formulário para preenchimento da inscrição. No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá indicar a UF e Município do local de estágio de seu interesse. Após concluída a inscrição, o/a candidato/a estará apto a iniciar prova on-line, bastando informar o e-mail e CPF cadastrado no ato da inscrição.

Participam do processo seletivo estudantes do Ensino Médio, Educação Jovens e Adultos, Técnico em Administração, Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Finanças Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Secretariado Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Informática ou Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio.O processo seletivo terá validade de seis meses.