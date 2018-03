Inscrições da seleção para Examinador de Trânsito do Detran encerram hoje

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre encerra nesta quarta-feria, 14, as inscrições para o processo seletivo (Processo seletivo DETRAN AC 2018) que visa preencher 20 vagas em caráter temporário no cargo de Examinador de Trânsito. Vale lembrar que no último dia, nesta quarta-feira (14), as inscrições no site se encerrarão às 12 horas e a entrega dos documentos nas mesas receptoras às 17 horas.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o endereço eletrônico oficial (www.sga.ac.gov.br) e preencher o Formulário de Inscrição online e, em seguida, entregá-lo à mesa receptora com a documentação solicitada no edital, no horário de 8h às 12h ou das 14h às 17h, em um dos endereços abaixo:

a) Rua 12 de Outubro, 635 – Três Botequins, Sede da 6° CIRETRAN, Brasiléia;

b) Av. Boulevard Thaumaturgo, 1180 – Centro, Sede da 1ª CIRETRAN, Cruzeiro do Sul; e

c) Av. Antonio da Rocha Viana, 2005 – Vila Ivonete, Unidade de Atendimento do DETRAN, Rio Branco.

EXIGÊNCIAS – O candidato deverá ter certificado, devidamente registrado, de conclusão do curso de Instrutor de Trânsito, expedido por instituição de ensino autorizada pelo Denatran, ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade; diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); no mínimo um ano na categoria “D”, não ter sofrido penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, não possuir processo de suspensão da CNH em andamento, não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 (sessenta) dias. O salário do cargo é de R$ 2.130,25.