Inscrições para estágio de nível médio e técnico da Caixa encerra hoje

Em um ato solene ocorrido no Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpo de Bombeiro Militares (CNCG), no estado de São Paulo, o coronel Marcos da Silva Kinpara, hoje o comandante-geral da Polícia Militar do Acre, recebeu a medalha do mérito dos comandantes gerais do país, pelos bons trabalhos realizados em prol da Segurança Pública brasileira.

O oficial, que tem no seu currículo cursos internacionais, como nos Estados Unidos e no Japão, e comandou as forças policiais do Brasil em uma missão das Organizações das Nações Unidas (ONU), no Sudão do Sul, disse sentir-se lisonjeado por mais esta honraria recebida na sua carreira.

“Orgulho e gratidão pelo reconhecimento atribuído a minha pessoa. Esta medalha é fruto de um trabalho contínuo que tenho realizado em prol da segurança pública do meu estado e do meu país. Feliz por mais este momento.”, destacou.

Na ocasião, o militar acreano recebeu, além da medalha, um certificado que o congratula pelos serviços realizados enquanto policial militar.