Em Brasília, Marcus Viana defende liberação de recursos para sistemas de drenagem em Rio Branco

O prefeito Marcus Viana cumpre agenda em Brasília, onde busca a liberação de recursos para a melhoria dos sistemas de drenagem da cidade de Rio Branco através de projetos elaborados em 2017. Na manhã desta quarta-feira, 14, Viana reuniu-se com o coordenador de engenharia do Programa Calha Norte, Roberto Almeida, e com a equipe técnica do Ministério da Defesa para defender e acompanhar a aprovação de projetos de drenagem fundamentais à melhoria viária da capital, como na região da Avenida Getúlio Vargas, cujos sistemas vêm sendo prejudicados pelas intensas chuvas ocorridas neste rigoroso inverno de 2018.

O prefeito também busca a aprovação de projetos e a liberação de recursos para a execução dos sistemas de drenagem e pavimentação da interligação do Loteamento Praia do Amapá à Via Verde e do Belo Jardim ao Loteamento Canaã. Além desses, Marcus Alexandre pleiteia recursos para drenagem e contenção na Boulevard Augusto Monteiro; nos bairros Tropical, Aviário e Santa Inês, entre outros sistemas.

“Essas são obras muito importantes para a nossa cidade, estamos trabalhando nos projetos há bastante tempo e agora lutando pela aprovação aqui no Calha Norte para que as consigamos iniciar as obras ainda este ano e solucionar esses problemas complexos de drenagem, como é o caso da Getúlio Vargas”, disse o prefeito durante a audiência no Ministério da Defesa.

O comodamente Roberto Almeida, do Calha Norte, atestou que Rio Branco apresentou bons projetos técnicos, que estão em análise no Ministério mas que reúnem todas as condições para que sejam aprovados. Ele também falou da relevância das obras para a cidade. “ É importante destacar que Rio Branco sempre apresenta bons projetos e que agora estamos na fase final de análise técnica, já para autorizar a licitação”, explicou. Todos os projetos juntos somam investimentos de R$20 milhões.