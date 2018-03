Advogado diz que Mariane Souza é empresária e não tem ligação com o Comando

O pré-candidato ao governo do Acre pelo PRTB, Lyra Xapuri, o Locutor do Formigão, realiza nesta quinta-feira, 15, às 16h, no auditório da Assembleia Legislativa do Acre, na rua Arlindo Porto Leal, no Centro de Rio Branco, um encontro político para apresentar seu plano de governo. A poucos metros, no mesmo dia e horário, Gladson Cameli anuncia seu pré-candidato a vice-governador, no Hotel Pinheiro, na rua Rui Barbosa.

Lyra diz que não tem intenção de atrapalhar ninguém e que o evento dele é para mostrar “a importância de representar o povo fora dos caciques políticos do Acre. Vamos falar da importância de uma política nova, de um Acre com projetos sem ataques, de um plano de governo para todos”.

O evento de Gladson contará com as presenças dos principais líderes políticos da oposição, entre eles o senador Sérgio Petecão (PSD), candidato à reeleição, e os deputados federais Flaviano Melo e Jéssica Sales (MDB), Major Rocha (PSDB), dirigentes partidários de siglas oposicionistas, além do também pré-candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB).