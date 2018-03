Trabalhadores da empresa Latina protestam contra atrasos de salários

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), aproveita cada hora de sol neste inverno amazônico para avançar com trabalhos de manutenção viária nos corredores de ônibus, vias estruturantes e acessos de bairros na capital. As nove equipes da operação tapa-buracos saem a campo pela manhã, tarde e noite e já usaram, desde o início deste ano, mais de 6 mil toneladas de asfalto.

São utilizadas por dia 200 toneladas de asfalto, quantidade que deve aumentar nos próximos dias, de acordo com o diretor Operacional da EMURB, Marco Antônio Rodrigues. “A partir da próxima semana serão utilizadas 250 toneladas/dia e vamos alcançar mais bairros”, explica ele.

Em dias mais chuvosos, de acordo com o diretor, a EMURB usa, em vez da piçarra, a pedra rachão, que tem menos umidade e proporciona um trabalho mais rápido. A pedra rachão também deixa o pavimento mais resistente.

Nesta terça-feira, 13, o trabalho de recuperação asfáltica foi executado na Cidade do Povo, residenciais Macauã, Envira Jequitibá, no Ramal Castanheta – Vila Custódio Freire, e na Rua Santa Inês, entre o São Francisco e o Aviário. Essa mesma equipe segue depois para as regiões do Panorama e Quixadá, na zona rural de Rio Branco. No Montanhês, o trabalho é realizado em várias vias, como a Raimundo Farias.

No Canaã, a EMURB atua desde a semana passada e o resultado é elogiado pela comunidade. Na Rua Durval Camilo, a diretora do Centro Cultural Novarese da Congregação Servas de Maria, irmã Teresa, cita que o prefeito Marcus Alexandre garantiu a execução do serviço e cumpriu na data acertada. A diretora da Escola Alegria de Viver, Sandra Oliveira, cita que “o compromisso com a educação também passa pela garantia do acesso da comunidade escolar até a unidade de ensino, como fez nosso prefeito Marcus Alexandre”.

Um dos moradores mais antigos do Canaã, o instrutor Claudemir Souza, diz que a Durval Camilo, que liga o Canaã ao Recanto dos Buritis e ao Santa Inês, “estava quase intrafegável por causa dos buracos e das fortes chuvas dos últimos dias. Mas agora os carros e motos já trafegam com facilidade aqui”.

Limpeza no Canaã

A manutenção da cidade passa também pela limpeza dos bairros. No Canaã, além da EMURB, a secretaria de Serviço Urbanos (SEMSUR) também atua desde a semana passada com a retirada de lixo e entulho, roço e capina das vias. Nesta terça-feira, 13, o trabalho foi realizado na região da Avenida Amadeo Barbosa e Rua Francisco Sales.

Desde dezembro do ano passado, a SEMSUR já retirou 9.400 toneladas de lixo e entulho de 57 bairros da capital.