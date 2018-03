Rio Branco FC anuncia promoção de ingressos para jogo na Copa Verde

O Rio Branco FC quer o apoio e a presença da torcida no jogo de volta pelas quartas de final da Copa Verde, marcado para o próximo domingo (18), na Arena da Floresta.

A diretoria do “Mais Querido”, lançou uma promoção para a partida contra o Manaus, que pode levar o primeiro campeão do Norte a inédita semi final da competição.

Para atrair o torcedor, a diretoria do clube definiu o preços do ingressos e fixou preços promocionais: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), mesmos valores praticados no estadual.

Na semana passada, em Manaus, o clube amazonense, mandante da partida, vendeu os ingressos por R$ 30,00.

Com foco na sustentabilidade, a Copa Verde promove em alguns jogos a troca de ingressos por garrafas pet e latinhas, como aconteceu em Manaus.

Para a partida em Rio Branco, a organização do torneio não vai disponibilizar essa ferramenta. O gestor de futebol do Estrelão, Carlinhos Farias, disse que até agora o clube não foi informado sobre essa possibilidade.

O Rio Branco FC joga com a vantagem do empate sem gols para avançar á próxima fase, porque empatou em 1 x 1 no jogo de ida. Os manauaras precisam vencer por qualquer placar ou empatar por dois ou mais gols para ficarem com a vaga.

Serviço:

Rio Branco x Manaus

Copa Verde- quarta de final

Pontos de venda:

Estádio José de Melo

Supermercados Araújo